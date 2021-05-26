Синоптики предупредили о понижении температуры на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Установившаяся в регионах Уральского федерального округа аномальная жара ослабнет - в ближайшие дни жителей Урала ждет умеренное тепло. Синоптики предупреждают, что относительное похолодание будет сопровождаться дождями с грозами и местами сильным порывистым ветром, сообщают региональные гидрометцентры.

"В Свердловской области 26 мая температура воздуха днем будет 18-23 градуса выше нуля, 27 мая - плюс 16-21 градус, 28 мая на севере региона днем будет плюс 14-19, на юге - 21-26 градусов тепла", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни возможны кратковременные дожди и гроза, при которой ветер может усилиться до 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что май 2021 года установил сразу несколько температурных рекордов. К концу месяца температура воздуха понизится на 10-12 градусов. Синоптики сообщают, что умеренно теплая погода, скорее всего, сохранится до начала следующей недели. Несмотря на это, по оценке уральского гидрометцентра, май может стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений в Екатеринбурге месяцем.

В Курганской и Челябинской областях 26 мая также ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер до 20 м/с. В четверг и пятницу будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем не превысит 30 градусов тепла, сообщают синоптики.

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 26 мая и ночью 27 мая ожидается очень сильный ветер порывами 25-27 м/с, крупный град, сильный дождь, гроза, предупреждает Обь-Иртышский гидрометцентр. В Тюменской области дождливая и ветреная погода сохранится до начала выходных, синоптики предупреждают о перепаде температур: с плюс 20-25 градусов до 13-18 к четвергу, а в пятницу вновь потеплеет примерно до 22 градусов выше нуля. В ХМАО также кратковременно похолодает: с плюс 16-21 градуса в среду до плюс 7-12 в четверг, к пятнице дневная температура повысится до 18 градусов тепла.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе, напротив, дневные температуры будут повышаться - до 14 градусов в пятницу, сообщают синоптики. В ближайшие дни на Ямале будет дождливая погода с порывами ветра до 20 м/с.