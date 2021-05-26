СК возбудил дело после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета Ан-2 авиакомпании UTair, произошедшей 21 мая в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в среду.

"Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ по факту авиационного инцидента в селе Лайтамак Тобольского района Тюменской области с воздушным судном Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с места происшествия, а также с места последней заправки самолета изъяты образцы горюче-смазочных материалов для назначения судебной экспертизы, правоустанавливающие документы и техническая документация. Опрошены члены экипажа и пассажиры. "Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

21 мая при выполнении регулярного рейса Тобольск - Лайтамак - Тобольск при посадке самолета Ан-2 авиакомпании UTair в Лайтамаке подломилась стойка шасси. В авиакомпании сообщали, что при посадке на грунтовой посадочной площадке у Ан-2 произошло складывание передних опор шасси. На его борту находились два члена экипажа и семь пассажиров, двое из которых получили ушибы.