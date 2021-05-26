В МЧС заявили, что ситуация с природными пожарами в Тюменской области стабилизировалась

ТАСС, 26 мая. Природные пожары в Тюменской области не представляют угрозы населенным пунктам, ситуация с ними стабильная. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время аэромобильная группировка МЧС России, а также силы и средства РСЧС, добровольные пожарные дружины сосредоточены и продолжают работы по тушению природных пожаров и защите населенных пунктов на территориях Тюменского, Нижнетавдинского, Вагайского и Тобольского муниципальных образований. Ситуация с пожарами стабилизирована, угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что количество действующих лесных пожаров в Тюменской области, в том числе локализованных, составляет 17, ландшафтных - пять. За последние сутки возникли два лесных пожара на общей площади 2 га и один ландшафтный пожар на площади 3 га.

На тушении природного пожара в Нижнетавдинском районе за прошедшие сутки вертолетом МЧС России (Ми-8) на очаги горения произведено более 40 сливов воды общей массой 220 тонн. В Вагайском районе самолет Ил-76 произвел пять сливов воды (218 тонн).

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим ЧС в лесах - их посещение запрещено. В регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.