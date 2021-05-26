Суд заменил обязательные работы экс-главе Екатеринбурга Ройзману на штраф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил решение Октябрьского районного суда о назначении бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в незаконной акции 21 апреля. Суд назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областного суда.

"Обязательные работы заменены на штраф в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 мая назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля. В тот же день суд арестовал Ройзмана на 9 суток за организацию акций 31 января и 21 апреля. На следующий день Свердловский областной суд сократил ему срок ареста до одних суток, Ройзман был отпущен из спецприемника.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".