В нескольких населенных пунктах Челябинской области возникли проблемы с водоснабжением

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Населенные пункты в 12 муниципальных районах Челябинской области столкнулись с нехваткой воды в водопроводах и скважинах в 30-градусную жару, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-29 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, прогнозируется до 37 градусов тепла.

"По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на территории, где наблюдаются проблемы с водоснабжением, выехали территориальные замы и министр строительства и инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, на нехватку воды жалуются жители городов Копейск, Верхнеуральск, Бакал, а также населенных пунктов Кулуево, Козырево, Аргаяш, Алтырка, Спасский, Уфимский, Карагайский, Батуринский, Никольское, Чудиновское, Каракульское, Демаринский, Кочкарское, Борисовское, Степнинское, Малый Бердяуш, Айлино, Родниковское, Родники, Тогузак, Скалистый, Березовка, Песчаное, Большое Шумаково, Малое Шумаково, Хомутиноно, Сарафаново, Половинка, Большаково, Крыжановка.

Из материалов пресс-службы правительства региона следует, что во многих населенных пунктах проблема возникла из-за того, что фермеры и частные подворья увеличили расход воды на полив сельхозкультур и содержание животных.