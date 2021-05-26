Полиция в Челябинской области изъяла у мужчины медвежонка

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские в городе Чебаркуле Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка, которого несколькими днями ранее он приводил на общественный пляж. Животное передали зоозащитникам, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Сегодня к жителю Чебаркуля приехали полиция и зоозащитник. Медвежонка изъяли с подворья и на время разбирательства передали в специализированный приют. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, при которых животное оказалось у мужчины", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на региональное министерство экологии сообщалось, местные жители сняли на видео, как мужчина на одном из пляжей Чебаркуля выгуливает медвежонка. Медведя привели искупаться без какой-либо защиты и амуниции, когда пляж был полон взрослых и детей.