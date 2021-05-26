Крупнейшая выставка работ российского художника Пригова откроется в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Крупнейшая выставка работ российского художника Дмитрия Пригова "Далекие планеты ДАП" откроется 27 мая в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. В экспозиции представят 80 произведений автора и 10 работ на основе его творчества от художников из России, Великобритании, Японии, Германии и Дании, в том числе ранее не демонстрировавшиеся работы, сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС руководитель арт-галереи центра Илья Шипиловских.

Русский поэт, художник-график и скульптор Дмитрий Пригов (1940-2007) - одна из центральных фигур московского концептуализма. В прошлом году ему исполнилось бы 80 лет. Открытие выставки было перенесено с 2020 года в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

"Мы готовили ее долго, эта выставка как минимум два года уже в разработке. <…> Раньше работ Пригова здесь [в Екатеринбурге] не видели. <…> Показывать искусство, которое в советское время было недоступно, которое было запрещено и находилось вне радаров широкой публики - это очень важная миссия, и это позволяет нам всем видеть и понимать, насколько богата, широка и разнообразна российская культура. <…> Над выставкой работали художники разных стран - <…> Великобритании, Японии, Германии, Дании, <…> кроме иностранных художников, есть и художники, [например,] из Екатеринбурга - Владимир Селезнев, Людмила Калиниченко", - сказал Шипиловских.

Куратор проекта Екатерина Элошвили пояснила, что в числе выставляемых работ несколько будут представлены публике впервые, всего же зритель увидит 80 оригинальных произведений Пригова, а также работы современных художников, навеянные его творчеством, переосмыслением затронутых Приговым тем и способов их выражения.

"Этот проект уникален тем, что творчество Пригова в своей полноте, в своей общности показано на этой выставке более широко, чем это когда-либо было сделано до этого. Каждый художник выбрал отдельную сферу деятельности Пригова и "вступил с ним в диалог". Параллельно мы показываем <…> Пригова с его конкретными работами и <…> работы художников, которые были навеяны его идеями, осуществленными или неосуществленными проектами", - подчеркнула она.

Перформанс от зарубежных художников

На выставке также планируется перформанс от иностранных художников, однако их приезд зависит от ситуации с пандемией коронавируса, рассказал куратор проекта Андрей Пригов. Тем не менее организаторы представят 10 видеоработ российских и иностранных художников.

"Каждый из участников имеет определенное отношение к Пригову - некоторые с ним работали, сотрудничали на протяжении многих лет, <…> некоторые столкнулись с ним на нескольких проектах, и также есть художники - более молодое поколение, - которые столкнулось с Приговым уже постфактум, не как с человеком, а как с автором произведений. <…> Также есть участник, который ничего не знал о нем - японский художник Акихито Окунака. И каждый из этих художников выбирает способ взаимодействия с Приговым: например, Вадим Захаров, давний друг Пригова, работает с таким жанром, как азбука, - известный приговский жанр, <…> а Людмила Калиниченко <…> работает с приговскими понятиями культуры, <…> Роман Осминкин <…> обращается к теме антропологи", - сказал Пригов.

Открытие выставки состоится 27 мая, широкая общественность сможет посетить ее с 28 мая по 22 августа. В дальнейшем планируется представить часть экспозиции в Калининграде. Проектом также заинтересовался музей в Перми, сообщают кураторы.