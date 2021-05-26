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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двухлетнего ребенка в Челябинской области

Его взяли под стражу до 24 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Суд в Челябинской области заключил под стражу на два месяца 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью двухлетнего пасынка, тело которого с ожогами было обнаружено в мае текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-центра региональной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области пояснили, что мужчине предъявлено обвинение по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью") УК РФ.

По версии следствия, 23 мая в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги пасынку. Через несколько дней ребенок скончался.

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