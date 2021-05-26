Evraz вложит более 750 млн рублей в развитие города Качканара Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Evraz подписал с властями Свердловской области два соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Компания построит в Качканаре, рядом с которым у нее расположено крупное месторождение, ледовый дворец спорта, отремонтирует центральную городскую больницу и реализует другие проекты, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Вице-президент Evraz, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев подписали два соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. На развитие Качканара будет дополнительно направлено 753,5 млн рублей - отчислений компании", - говорится в сообщении.

Трехстороннее соглашение предполагает поддержку следующих проектов: ремонт, укрепление и развитие центральной городской больницы, а также создание на ее базе центра ранней диагностики заболеваний с компьютерным томографом, строительство ледового дворца спорта, повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Качканара.

В рамках двухстороннего соглашения между городом и компанией средства будут направлены на следующие проекты: строительство ледовых городков в Качканаре и поселке Валериановск, повышение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры Качканара, разработку документации на реконструкцию и ремонты объектов социальной инфраструктуры и общественных территорий, благоустройство парковых зон и дворовых территорий, ремонт образовательных и социально важных объектов, развитие инфраструктуры, подготовку и проведение празднования 65-летия Качканара.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения, добыча руды на котором сократится и к 2030 г. составит менее 40 млн т ежегодно. Запасы железных титаномагнетитовых руд на Собственно-Качканарском месторождении, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа - 16,6%. Запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 г. компания произвела 13,8 млн т стали.