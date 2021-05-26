Суд признал право епархии еще на 14 зданий ранее захваченного монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии, требовавшей признать право на 14 зданий комплекса Среднеуральского женского монастыря, который ранее удерживали бывший схимонах Сергий (Николай Романов) и его сторонники.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в опубликованном в среду решении. Оно касается двух храмов на территории монастыря, жилого комплекса обители, нескольких келий и вспомогательных помещений. Ранее епархия добилась признания прав на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

В рамках производства была назначена экспертиза построек, которая выявила нарушения пожарной безопасности. "Все нарушения можно устранить, и эта работа уже ведется. В основном это вопросы по пропитке негорючими составами, поэтому думаю, что это не займет много времени. Претензий к несущим конструкциям у экспертов не было ни к одному из объектов", - сообщил ТАСС старший юрисконсульт юридической службы Артем Клименко.

Он уточнил, что безопасность строительных конструкций и соблюдение пожарных норм - это те факторы, которые необходимо доказывать при иске на признание права собственности. При этом, по словам юриста, у прокуратуры также есть вопросы к санитарному блоку монастырского комплекса, которые в арбитраже не рассматриваются.

"Тезисно претензии прокуратуры сводятся к наличию кладбища на территории, к недостаткам в отношении трапезной монастыря, недостаткам с водяной скважиной и водоотведением, то есть это не нормы безопасности зданий как таковых, а с точки зрения питания и проживания [в них], - пояснил Клименко. Иск прокурора рассматривает Верхнепышминский городской суд.

О монастыре

Николай Романов (бывший схимонах Сергий) был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.

14 апреля судебные приставы в связи с обеспечительными мерами по иску прокурора Верхней Пышмы выселили всех жителей монастыря из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.