Суд заключил под стражу жителя Челябинска, совершившего ДТП с двумя погибшими

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Суд в Челябинске заключил под стражу на два месяца водителя, устроившего ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого два человека погибли и один получил травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому по п. "а" ч. 6 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") УК РФ 50-летнему местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый 24 мая около 10:30 (08:30 мск), находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Land Rover. Он двигался со скоростью около 100 км/ч, обгоняя попутный автомобиль, пересек двойную сплошную разметку, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2106. После этого ВАЗ изменил направление движения и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем ГАЗ, а Land Rover после столкновения с ВАЗ-2106 также произвел столкновение с автомобилем ВАЗ-21102.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (сын и мать) погибли на месте происшествия, пожилой мужчина (отец) госпитализирован.