Роспотребнадзор выявил превышение ПДК вредных веществ в воздухе в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора выявило во время исследований в Тюмени, проводимых из-за пожароопасной обстановки в регионе, содержание вредных веществ в воздухе, в частности отмечается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в среду.

"ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследована 771 проба атмосферного воздуха в населенных пунктах; за сутки отобрано 27 проб. В пробах, отобранных в областном центре, содержание вредных веществ - продуктов горения, отмечается превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы, мелкодисперсные частицы РМ10, РМ2,5", - говорится в сообщении.

Пожилым людям, беременным женщинам, подросткам, младенцам, пациентам с сердечно-легочными проблемами в анамнезе и другим восприимчивым группам населения рекомендовано минимизировать время пребывания на улице.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. В регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.