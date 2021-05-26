Трамвай и электричку из Екатеринбурга к аэропорту Кольцово запустят после 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Транспортная инфраструктура со скоростным трамваем и городской электричкой между центром Екатеринбурга и микрорайоном "Новокольцовский", в котором расположен аэропорт Кольцово и строится Деревня Универсиады-2023, будет налажена после 2023 года. К этому времени пройдут Всемирные студенческие игры, и микрорайон "Новокольцовский" станет жилым, сообщил журналистам на стройплощадке Деревни Универсиады заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

По его мнению, по степени проработки первым удастся запустить скоростной трамвай. "Преимущество его [перед электричкой] в частоте движения, пятиминутный интервал можно легко трамваю дать. Финиш, я думаю, будет за 2023 годом, когда начнут активно возводить в этом районе жилье, когда появятся точки приложения труда здесь и новые учебные корпуса для Уральского федерального университета (УрФУ). К тому времени мы вопросы транспортной связности этого района с другими территориями города должны решить", - сказал он.

По словам Швиндта, запуск скоростного трамвая - это более выгодный проект, но и вопрос городской электрички продолжает прорабатываться. "По предварительным расчетам, в зоне тяготения новой трассы скоростного трамвая проживают 128 тыс. человек. Сегодня мы увязываем проект со строительством транспортного пересадочного узла "Золотой" на Ботанике, впоследствии туда переедет Южный автовокзал, и конечная точка скоростного трамвая планируется именно там. Он охватит часть территории Уктуса Левобережного, пройдет по Щербакова, заберет жителей микрорайона "Светлый", который активно развивается", - отметил замгубернатора, описывая маршрут трамвая.

Сейчас в микрорайоне у аэропорта Кольцово активно строятся объекты Деревни Универсиады-2023. Генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев отметил, что во время игр спортсмены будут и жить, и выступать в Деревне, в связи с чем обеспечить трафик студентов будет несложно.