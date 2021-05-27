Обвиняемый в контрабанде военного оборудования получил тюремный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в контрабанде товаров военного назначения осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.

"Три с половиной года лишения свободы: уралец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования. Челябинский районный суд вынес обвинительный приговор отправителю партии стабилизаторов для танков. За последние несколько лет это первый случай, когда за контрабанду товаров двойного назначения подсудимый получил реальный срок лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Ранее сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Армению запасных частей танкового стабилизатора. Внутри отправления было обнаружено 37 стабилизаторов частоты 8Л026П. По информации завода изготовителя, указанный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ и в свободную продажу не поступал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.