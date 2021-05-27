В Тюменской области ликвидировали 23 природных пожара

ТЮМЕНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Двадцать три природных пожара ликвидировано за сутки в Тюменской области, всего в регионе действуют 26 природных пожаров. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

"Возникшие пожары за последние сутки: восемь лесных пожаров на общей площади 125,1 га, 19 ландшафтных пожаров на общей площади 267 га. За сутки ликвидировано: семь лесных пожаров на общей площади 70,4 га, 16 ландшафтных пожаров на общей площади 65 га", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных - 18, ландшафтных пожаров - восемь.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. В регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.