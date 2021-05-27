Власти Тюменской области предложили создать единую базу компаний с теневой занятостью

ТАСС, 27 мая. Создание единой федеральной базы данных об организациях, занимающихся неформальным наймом сотрудников, поможет решить проблему теневой занятости населения. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

"На наш взгляд, необходимо формирование единой базы данных, которая бы позволила аккумулировать информацию о деятельности организаций с неформальной занятостью из различных источников и определить единый орган, кто за это бы сегодня отвечал", - сказал он в ходе круглого стола по вопросам совершенствования законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным рабочим в Совете Федерации.

По мнению Сысоева, такая база данных позволит систематизировать информацию о деятельности организаций и выявить тех, кто не трудоустраивает сотрудников официально.

Наибольшая доля неформально занятых характерна для юга России - Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. По информации международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по состоянию на сентябрь 2020 года число неформально занятых в этих округах достигало 40% и 28,6% от числа работающих соответственно.