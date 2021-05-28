Свердловские предприятия с начала года выпустили облигаций на 7,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Предприятия Свердловской области с начала 2021 года выпустили облигации на сумму 7,2 млрд рублей, что превысило объем выпущенных облигаций всего прошлого года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Ускоренный рост экономики в Свердловской области спровоцировал развитие рынка облигаций. В 2020 году предприятия выпустили облигаций на 5,7 млрд рублей, в 2021 году - уже на 7,2 млрд рублей. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, в структуре эмитентов по объему выпуска облигаций доминирует реальный сектор - более 70% занимает строительство и девелопмент, энергетика, торговля и сфера услуг", - говорится в сообщении.

Высокинский уточнил, что в настоящее время в обращении находятся бумаги 13 свердловских предприятий. "В течение первого квартала 2021 года мы активно работали над задачей, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, по повышению эффективности поддержки инвестиционной деятельности и привлечению новых инструментов для предприятий. Успешно развивается рынок облигационных инструментов, как альтернатива рынку банковских продуктов. Так, объем выпуска облигаций за последние три года составил 31 млрд рублей", - цитирует департамент первого замгубернатора.

Крупнейшие эмитенты облигаций Свердловской области - МРСК Урала (13,6 млрд рублей), Уральский оптико-механический завод и "Энел Россия" (по 5 млрд рублей).