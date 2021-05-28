В Свердловской области с 29 мая вводят ограничение на посещение лесов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти ограничили пребывание жителей Свердловской области в лесах с 29 мая по 10 июня из-за введенного противопожарного режима. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 29 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Свердловской области выявляют благодаря наблюдательным пунктам и системе видеонаблюдения "Лесохранитель", а также наземным и авиационным патрулям. Для авиационной охраны лесов планируется привлечь три вертолета и пять самолетов. Всего к тушению лесных пожаров в 2021 году готовы более 4,6 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники и около 9 тыс. единиц оборудования.

Особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 30 апреля, в рамках него запрещено использование открытого огня, разведение костров, а также сжигание травы и мусора. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафов.