На Ямале стартовала вакцинация тундрового населения от сибирской язвы

ТАСС, 28 мая. Вакцинация тундрового населения от сибирской язвы стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего в этом году планируется охватить четыре района ЯНАО, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

В 2016 году в Ямальском районе был введен карантин из-за сибирской язвы, от которой погибло более 2,3 тыс. оленей. На территории округа проживают 42 тыс. представителей коренных народов Севера, из них 14 тыс. жителей тундры ведут традиционный кочевой образ жизни и выпасают самое большое в мире стадо северных оленей.

"На Ямале началась прививочная кампания по вакцинации тундрового населения от сибирской язвы. На сегодня в округе ситуация с этой инфекцией стабильная и контролируемая. В этом году прививать против сибирской язвы будут тундровиков четырех сельских муниципалитетов: Ямальского, Тазовского, Приуральского и Надымского районов. Одновременно с вакцинацией тундрового населения идет и проверка состояния поголовья оленей и пастбищ", - говорится в сообщении.

Согласно региональному календарю прививок, в ЯНАО вакцинации подлежат 400 тундровиков, еще 7 500 тундровиков - ревакцинации. Первичная иммунизация против сибирской язвы проводится двукратно, а ревакцинацию проводят однократно ежегодно.

"Сибирская язва представляет собой острую зоонозную особо опасную бактериальную инфекционную болезнь. У человека заболевание чаще всего протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется сибиреязвенным сепсисом. Может развиться генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах. Заболевание особо опасное, поэтому, чтобы не допустить инфицирования, пристальное внимание должно быть уделено профилактическим мероприятиям", - приводит пресс-служба слова главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой.

По данным пресс-службы, в Ямальском и Тазовском районах вакцинация против сибирской язвы уже идет. Медики добираются до стойбищ, где на местах открывают мобильные прививочные пункты и вакцинируют желающих. "Отказов от прививки почти нет, оленеводы знают, что сибирская язва опасна для жизни. С целью вакцинации оленеводов и их семей с начала июня запланированы вылеты в тундру Приуральского и Надымского районов", - уточнили в пресс-службе.