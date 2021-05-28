Экономика Челябинской области почти полностью вышла на допандемийный уровень

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Челябинская область по итогам I квартала 2021 года полностью вышла на допандемийный уровень развития экономики почти по всем сферам. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

"Мы считаем доковидный период - это первый квартал 2020 года - и сравниваем с ним. Сейчас первый квартал 2021 года по многим показателям уже превышает аналогичный период прошлого года, причем доковидный. Мы только не вышли на антикризисный уровень по тем сферам, которые находятся под ограничениями. Это международный туризм, некоторые массовые мероприятия ограничены, развлекательные", - сказал Ковальчук.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева сообщила журналистам, что в регионе увеличился объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года - он превысил 325 млрд рублей. "Это прирост к 2019 году - 21%. Все работы по международному уровню, переговоры по контрактам, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в 2020 году перевели в онлайн-режим. Эта работа позволила нам сохранить объем экспорта, который мы снизили по итогам 2020 года всего на 3% к уровню 2019 года", - отметила она.

Бизнес Челябинской области получил в период пандемии более 30 млрд рублей через федеральные и региональные институты поддержки, благодаря чему удалось сохранить 200 тыс. рабочих мест. Также в 2020 году в регионе было принято 15 областных законов, которые позволили снизить фискальную нагрузку на бизнес и сохранить деньги в экономическом обороте компаний, были расширены перечни видов деятельности для применения патентной системы налогообложения, уменьшена ставка по УСН до минимально возможного в регионе уровня для отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, пострадавших от пандемии.