Гендиректора электросетевой компании в ХМАО подозревают в хищении почти 800 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении генерального директора АО "Югорская региональная электросетевая компания" (ЮРЭСК), который подозревается в хищении денежных средств предприятия на сумму почти в 800 тыс. рублей. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде залога в 500 тыс. рублей, сообщили журналистам в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Югорская региональная электросетевая компания" (ЮРЭСК) по факту растраты имущества предприятия по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества, вверенного виновному")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в сентябре 2018 года для придания законности оплаты занятий по волейболу своему тренеру фиктивно трудоустроил доверенное лицо в акционерное общество. С сентября 2018-го по ноябрь 2019 года этот человек на предприятии не работал, но ежемесячно получал зарплату, которую передавал тренеру в счет оплаты хобби гендиректора. "Компании причинен ущерб на общую сумму более 740 тыс. рублей", - отметили в управлении СК.

По данным на сайте ЮРЭСК, с 1 июля 2015 года по настоящее время гендиректором компании является Михаил Козлов.

В четверг в служебных помещениях акционерного общества и по месту жительства подозреваемого следователем СК с участием сотрудников регионального управления ФСБ России по и ОМОН управления Росгвардии по Югре проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тыс. рублей, добавили в СК.