Оборот предприятий креативной индустрии в Тюменской области составляет более 380 млрд руб.

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. человек заняты в организации креативной индустрии в Тюменской области, общий денежный оборот таких предприятий составляет более 380 млрд рублей, сообщил глава региона Александр Моор на ток-шоу "Развитие креативных индустрий - будущее региона" в рамках форума "День предпринимателя - 2021" в Тюмени в пятницу.

"Тюмень входит в топ-4 городов с наибольшим вкладом креативных индустрий в экономику региональных центров. Свыше 30 тысяч человек заняты в таких организациях. Общий оборот предприятий креативной индустрии - почти 383 млрд рублей, это, безусловно, значительные цифры, и мы планируем этот потенциал развивать и дальше", - сказал он.

Губернатор отметил, что правительство Тюменской области и дальше будет поддерживать отрасли креативной экономики. "Сейчас на сопровождении находится 31 проект в данной сфере, в рамках которых планируется создать 1 800 рабочих мест", - уточнил глава региона, отметив, что развитие креативных индустрий должно быть не только в городах, но и в сельской местности.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев добавил, что большой вклад вносит работа нефтегазового сектора - это проектировщики, архитекторы и все, что связано с этим. По словам Пантелеева, большой потенциал в регионе - в медиа и сфере диджитал.

Организатором форума "День предпринимателя - 2021", который проходит 28 мая в Тюмени, выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке правительства Тюменской области, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", ПАО "Банк ВТБ", при поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".