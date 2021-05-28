Синоптики прогнозируют на Урале потепление до плюс 30 градусов и ветреную погоду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Кратковременное похолодание сменится в ближайшие дни повышением температуры до плюс 30 градусов в нескольких регионах Уральского федерального округа. Однако синоптики предупреждают, что потепление будет сопровождаться перепадами - в некоторых территориях ожидаются ночные заморозки, кроме того, уральцев ждут кратковременные дожди и ветреная погода, сообщают региональные гидрометцентры в пятницу.

"В Свердловской области 28 мая температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла, ночью - плюс 4-9, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. 29 мая на юге региона днем будет плюс 27-32 градуса, возможны порывы ветра до 17 м/с. 30 мая днем ожидается 22-27 градусов тепла, порывы ветра могут достигнуть 15 м/с", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Свердловской области местами будет кратковременный дождь, который усилится к воскресенью, 30 мая возможны гроза и град.

В Курганской области в выходные прогнозируется жаркая погода, температура воздуха днем в субботу будет плюс 27-32 градуса, в воскресенье она повысится до 30-35. В ближайшие дни осадков не ожидается, но в понедельник пройдет небольшой дождь и гроза. Синоптики предупреждают, что 29 и 31 мая возможны порывы ветра до 12-15 м/с.

Похожая погода ожидается в Челябинской области, где температура воздуха в выходные поднимется до 27-33 градусов тепла, местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. По данным синоптиков, в воскресенье пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, которые продлятся и в понедельник. В Тюменской области в субботу будет 24-29 градусов тепла, сильный порывистый ветер, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр. Теплая погода без осадков продержится в регионе до воскресенья, в понедельник ожидается похолодание до 15-20 градусов выше нуля, дожди, град и ветреная погода.

В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу ожидаются резкие перепады температуры: столбики термометров с плюс 21-27 градусов днем опустятся вплоть до минус 3 ночью. 30 мая также возможны скачки с 23-28 градусов тепла до 10-15 градусов выше нуля ночью. На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе в субботу днем будет 13-18 градусов тепла, в воскресенье - 7-12, ночью в выходные столбики термометров опустятся до плюс 5 и нуля градусов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в этих регионах местами пройдет дождь, ожидается сильный порывистый ветер.