Первая партия вакцины "Ковивак" поступила в Тюменскую область

ТАСС, 28 июня. Тюменская область получила первую партию вакцины от коронавируса "Ковивак", ей смогут привиться 780 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в пятницу.

"В Тюменскую область поступила первая партия вакцины "Ковивак", которой смогут привиться 780 человек, и еще 16 290 комплектов вакцины "Эпиваккорона". Уже сегодня "Ковивак" выдается в медицинские учреждения юга области - это третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией.

В регионе ожидается поступление 39 000 комплектов "Спутник V". В области привиты вакцинами "Гам-ковид-вак" и "Эпиваккорона" 215 429 человек. Прошли полный курс вакцинации 137 203 жителя области.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, которые не способны вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).