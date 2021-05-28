Тюменское Инвестиционное агентство запустило онлайн-оформление договоров микрозайма

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Инвестиционное агентство Тюменской области запустило в 2021 году прием заявок от предпринимателей и оформление договоров микрозайма через электронный документооборот, сообщил генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов на экспертной сессии в рамках форума "День предпринимателя - 2021" в Тюмени в пятницу.

"С 2021 года мы запустили прием заявок и оформление договоров микрозайма через электронный документооборот. Мы сегодня можем спокойно принимать документы, подписывать договоры и, соответственно, регистрировать залоги, не встречаясь с нашими предпринимателями. Следующий год, 2021-2022, мы будем переходить полностью всем Инвестиционным агентством на такой механизм работы", - сказал Пуртов.

Он также отметил, что планируется создание "Личного кабинета" и отработать все отчетные документы с предпринимателями в электронном виде.

Инвестиционное агентство Тюменской области было образовано в марте 2013 года с целью создания возможностей для реализации инвестиционных проектов и инициатив. Его миссия - создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур тюменского региона.

Организатором форума "День предпринимателя - 2021", который проходит 28 мая в Тюмени, выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке правительства Тюменской области, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", ПАО "Банк ВТБ", при поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".