Югра утвердила 55 участков недр для геологоразведки с ресурсами в 454 млн тонн нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в ходе заседания в пятницу утвердило 55 участков недр для геологического изучения в 2021 году. Они обладают суммарными ресурсами нефти в 454 млн тонн, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России, на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры.

"Перечень участков недр, предлагаемых в пользование в 2021 году для геологического изучения, поисков и оценки полезных ископаемых, утвердили члены правительства Югры в пятницу", - сказано в сообщении.

Директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов сообщил, что из 55 указанных участков 42 предоставлены для геологического изучения за счет средств нефтегазовых компаний, а 13 участков - по совмещенной лицензии. "Из фонда недр автономного округа в 2021 году распределяется 55 участков с суммарными запасами нефти 41 млн тонн, ресурсами нефти - 454 млн тонн", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Максим Новиков, объем добычи нефти в ХМАО по итогам 2021 года прогнозируется в 215 млн тонн, рост в сравнении с 2020 годом ожидается на 2%.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.