Уникальные документы, находившиеся у первой жены Высоцкого, представят на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Ранее не выставлявшиеся документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого, - свидетельство о браке с Изой Высоцкой (Мешковой) и решение суда об их разводе, а также фотографии переданы ее семьей в Музей Высоцкого в Екатеринбурге. Их планируют представить на выставке в день смерти музыканта, 25 июля, сообщил ТАСС в пятницу екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский.

"Встретился с сыном Изы Константиновны, он передал мне документы и фотографии. Они будут выставлены 25 июля в Музее Высоцкого", - рассказал он, уточнив, что фото и документы ранее не были представлены широкой общественности. Он пояснил, что речь идет о свидетельстве о браке Высоцкого с Мешковой (впоследствии Высоцкой) и решении суда об их разводе. По его данным, фото и документы ранее не выставлялись, сейчас они переданы в дар музею.

Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. Окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, после окончания вуза в 1960 году поступил в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 1964 года - артист Московского театра драмы и комедии на Таганке, где был ведущим актером труппы. Известность артисту принесли роли в спектаклях "Жизнь Галилея", "Добрый человек из Сезуана", "Пугачев", "Преступление и наказание", среди его киноработ более двадцати пяти картин. 25 июля 1980 года Высоцкий умер в Москве.

Иза Высоцкая (Мешкова) - советская и российская актриса, народная артистка России. Она вышла замуж за Владимира Высоцкого в 1960 году, но в 1965 пара развелась. Актриса умерла в 2018 году.