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Пожар произошел на производственной площадке в Екатеринбурге

Площадь возгорания составляет 450 кв. м
© ГУ МЧС России по Свердловской области​

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории производственной площадки в Екатеринбурге. Существует угроза распространения огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с ГСМ, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в субботу.

"29 мая в 12:04 (10:04 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул Фронтовых бригад. На территории производственной площадки горит мусор и стальной ангар. Предварительная площадь пожара составляет 450 кв. м. Создается угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с ГСМ", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в тушении задействованы 16 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава.

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