В Свердловской области сошли с путей три цистерны с дизельным топливом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Сход трех цистерн с дизельным топливом произошел на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в субботу.

По данным пресс-службы, 29 мая "при роспуске железнодорожного подвижного состава произошел сход трех цистерн с дизельным топливом" на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. "В результате схода образовалась течь топлива. В настоящее время на месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра "Экоспас", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что задержек пассажирских поездов не допущено, устанавливаются обстоятельства произошедшего. "С целью координации работы правоохранительных органов на место выехал транспортный прокурор. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также безопасности движения железнодорожного транспорта", - добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в результате схода цистерн было повреждено железнодорожное полотно. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России. Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются члены локомотивной бригады и другие работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.