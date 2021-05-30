В Свердловской области установят памятник Бажову высотой 4 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Памятник Павлу Бажову установят в Камышлове (Свердловская область), где жил и работал уральский писатель. Монумент будет высотой около 4 м, его создадут из мрамора и бронзы, сообщил ТАСС председатель совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

"Памятник будет установлен в Камышлове, мы надеемся, что сделаем это к дню рождения города, 1 августа", - сказал он.

Полыганов отметил, что это будет первый памятник Бажову в Камышлове. Его установят рядом с Центральной городской библиотекой, которой в ближайшее время будет присвоено имя писателя. Сейчас памятник уже отливают, а рядом с библиотекой ведутся работы по благоустройству территории.

Павел Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Вернулся в Камышлов в 1920-х годах. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" - в 1938 году.