Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, в реанимации

Открывшего стрельбу в Екатеринбурге уволили из органов внутренних дел более 10 лет назад

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, до увольнения мужчина работал рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика

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