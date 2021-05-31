Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Девятилетняя девочка, которая пострадала в результате стрельбы в Екатеринбурге, перенесла операцию, она находится в реанимации, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
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Что известно о стрельбе в Екатеринбурге
"Девочка прооперирована в ОДКБ №1 [областная детская клиническая больница]. Состояние тяжелое. Находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии, который также госпитализирован.