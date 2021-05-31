Военнослужащие ЦВО завершили укрепление дамбы в городе Абазе в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Военные железнодорожники укрепили 500 м дамбы, которая защищает город Абаза в Хакасии от паводка, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа завершили укрепление участка дамбы в городе Абаза Республики Хакасия для защиты от паводка", - отмечается.

Военные приступили к укреплению дамбы 21 мая. Дамба с помощью специальной техники расширена с четырех до восьми метров. Отсыпано более 8 тыс. кубометров грунта на левый берег реки Абакан.

В ликвидации последствий паводка в Хакасии задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц техники. Решение об оказании помощи военные приняли после обращения главы республики.

23 мая глава республики Валентин Коновалов сообщил, что пик паводка в Хакасии пройден, уровень воды в реках стал снижаться.