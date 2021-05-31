Медики отпустили домой пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудника Росгвардии, который был ранен в ногу при стрельбе в Екатеринбурге, отпустили домой после оказания медпомощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

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"Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой", - сказал собеседник агентства. Мужчина получил касательное ранение в ногу.

Вторая пострадавшая, девятилетняя девочка, находится в реанимации после операции.

В воскресенье вечером мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадали два человека.