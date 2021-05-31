Перепады температуры и дождливая погода ожидаются на Урале в первые дни лета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Июнь в регионах Уральского федерального округа начнется с умеренно теплой погоды, однако синоптики предупреждают о резких перепадах температуры на 10-15 градусов и заморозках в ночные часы. В первые дни лета уральцев также ждут дожди и местами порывистый ветер, сообщают региональные гидрометцентры в понедельник.

"Сейчас на Урал поступает северный холодный воздух, в ближайшие 2-3 ночи не исключаются заморозки на крайнем севере и в горах Свердловской области, Пермского края и в соседней Курганской области. В конце рабочей недели и в следующие выходные дни потеплеет в дневные часы до 21-25 градусов, ночью ожидается 7-12 градусов. Поскольку погоду в течение ближайшей недели определят северо-западные воздушные течения, особо жаркая погода (плюс 30 градусов и выше) на Урал пока не вернется", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

В Свердловской области 31 мая возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем составит плюс 11-16 градусов. В ближайшие дни будет преимущественно без осадков, дневная температура превысит 20 градусов тепла, ночью возможны заморозки. Похожая погода в начале июня ожидается в Курганской области, синоптики предупреждают о перепаде температуры: днем будет до плюс 22-25 градусов, ночью ожидаются заморозки. В первые летние дни будет преимущественно без осадков, однако 2 июня возможен кратковременный дождь и гроза, 1 июня днем ожидается ветреная погода с порывами до 13 м/с.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в первые дни лета ожидается похолодание, небольшой дождь, температура воздуха днем опустится до плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 1-6 градусов. Местами по югу Тюменской области 1-8 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Челябинской области аномально жаркая погода с температурой воздуха на семь и более градусов выше нормы сменилась дождливой. По данным челябинского гидрометцентра, днем 31 мая в регионе ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-28 м/с. 1-2 июня местами в северной половине и юго-западных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

В начале июня в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается порывистый ветер 15-18 м/с, сообщают синоптики, местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха с плюс 12-17 градусов во вторник опустится до плюс 5-10 градусов в четверг. На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе в первые летние дни также ожидается небольшой дождь и ветреная погода с порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем 1 июня будет 9-14 градусов выше нуля, к 3 июня похолодает до плюс 4-9 градусов.