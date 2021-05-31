Хедлайнерами "Ночи музыки" на Урале станут Slava Marlow, "Иванушки International" и Лолита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Хедлайнерами одной из площадок фестиваля Ural Music Night, который пройдет 25 июня в Екатеринбурге, станут Slava Marlow, "Иванушки International", Лолита и Игорь Бутман. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе фестиваля Григорий Колмогоров.

"На площадке BY "Уральской ночи музыки" выступят звезды разных поколений. Slava Marlow - это краш миллионов тиктокеров, главный битмейкер современной России, создавший бэнгеры "Снова я напиваюсь" и "Ты горишь, как огонь". <…> Главные обаяшки российской сцены "Иванушки International" выстрелят вихрем хитов, ставших нашим всем: "Тучи", "Тополиный пух", "Снегири", - сообщил он.

Кроме того, ожидается выступление Лолиты. Также впервые на Ural Music Night выступит джаз-музыкант Игорь Бутман со своим квинтетом. На площадке выступят "Баба Яга", Vika Pestrova, Юхим, Shoo, V.Nebo, Artemiev, Bresden, Розатов и "Катя и Волга".

Ранее ТАСС сообщал, что также хедлайнером фестиваля станет Леонид Агутин. Музыкант совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнит традиционную завершающую песню фестиваля "Ночь пройдет, наступит утро ясное…".

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. Максимальное число зрителей составило около 170 тыс. человек. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.