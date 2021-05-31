Специальная премия для медицинских работников учреждена в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил региональную премию для медицинских работников и волонтеров, об этом он сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте.

Ранее Куйвашев объявил в регионе 2021 год Годом медицинского работника.

"Принял решение об учреждении специальных премий для наших медиков и волонтеров, работающих в здравоохранении. Это признание заслуг всех уральских врачей, фельдшеров, санитаров, медсестер и добровольцев в борьбе за жизни и здоровье людей не только в коронавирусный период - всегда. Премии будут присуждаться в десяти номинациях. Среди них - "На переднем крае", "За верность профессии", "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" и другие",- написал он.

Куйвашев отметил, что выдвигать номинантов будут медицинские коллективы. Победителей определит конкурсная комиссия, созданная министерством здравоохранения.

По его словам, всего ежегодно будет вручаться по 22 премии трех степеней. Каждый лауреат первой степени получит по 270 тыс. рублей, второй - по 220 тыс. рублей, третьей - по 160 тыс. рублей.