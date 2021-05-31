Совершивший вынужденную посадку самолет вылетел из Самары в Ростов-на-Дону

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший перелет из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону и совершивший вынужденную посадку в Самаре, вылетел из Курумоча. Об этом сообщается на электронном табло самарского аэропорта Курумоч.

"Вылетел в 19:28 (18:28 мск). Воздушное судно - RRJ-95B", - сообщается на сайте.

Как сообщал ТАСС, выполнявший рейс А4214 Екатеринбург - Ростов-на-Дону самолет совершил вынужденную посадку в 07:06 (06:06 мск). Пассажиров разместили в здании аэровокзала. Предполагалось, что вылет в аэропорт Ростова-на-Дону должен был совершиться в 15:40 (14:40 мск). Однако с этого момента вылет откладывался каждые полчаса.