{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совершивший вынужденную посадку самолет вылетел из Самары в Ростов-на-Дону

Рейс вылетел в 18:28 мск

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший перелет из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону и совершивший вынужденную посадку в Самаре, вылетел из Курумоча. Об этом сообщается на электронном табло самарского аэропорта Курумоч.

"Вылетел в 19:28 (18:28 мск). Воздушное судно - RRJ-95B", - сообщается на сайте.

Как сообщал ТАСС, выполнявший рейс А4214 Екатеринбург - Ростов-на-Дону самолет совершил вынужденную посадку в 07:06 (06:06 мск). Пассажиров разместили в здании аэровокзала. Предполагалось, что вылет в аэропорт Ростова-на-Дону должен был совершиться в 15:40 (14:40 мск). Однако с этого момента вылет откладывался каждые полчаса.

Теги
РоссияСамарская областьСвердловская область
Росприроднадзор подал иск к "ВСМПО-Ависма" на 651 млн рублей за загрязнение почвы
В пресс-службе компании не смогли оперативно прокомментировать, направлен запрос
Росприроднадзор подал иск к "ВСМПО-Ависма" на 651 млн рублей за загрязнение почвы
Читать полностью