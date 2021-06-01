В Челябинской области возбудили дело после гибели ребенка под колесами поезда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью шестилетнего ребенка под колесами поезда в Челябинской области. Происшествие произошло утром во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского следственного управления СК на транспорте.

"По факту смертельного травмирования ребенка на Южно-Уральской железной дороге неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 июня 2021 года около 03:00 (01:00 мск) на 2 049-м км шестого пикета станции "Бишкиль" Южно-Уральской железной дороги подвижной состав травмировал шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются следователями.