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Житель ХМАО, протащивший 1,5 км полицейского на капоте машины, осужден на 3,5 года условно

Инцидент произошел 2 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Мегионский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорил местного жителя, который совершил наезд на полицейского и более километра вез его на капоте на высокой скорости, к 3,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении 31-летнего жителя Мегиона. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 318 и ст. 264.1 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения"). Приговором Мегионского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в полночь 2 апреля 2021 года житель Мегиона, ранее лишенный прав на управление автомобилем, находился за рулем Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции потребовал его остановиться, но мужчина увеличил скорость и совершил наезд на полицейского. Чтобы избежать падения, сотрудник полиции ухватился за детали автомобиля, оставшись на капоте. Несмотря на это, мужчина продолжил движение на высокой скорости на протяжении более одного километра, а после остановки оказал сопротивление при задержании.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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