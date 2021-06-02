В ЯНАО из-за пожара почти 40 человек остались без жилья

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 40 человек лишились жилья из-за пожара в многоквартирном доме в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

"Прокуратурой Тазовского района организована проверка по факту произошедшего в вечернее время 1 июня пожара аварийного многоквартирного дома 28 по улице Пушкина в поселке Тазовский. Указанный дом восстановлению не подлежит, 37 жильцов, из них 10 детей, временно находятся у своих родственников либо в пункте временного размещения, организованного органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения требований о пожарной безопасности и жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огнем была повреждена кровля дома на площади 552 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 23:25 по местному времени 1 июня.