Обучение IT-кадров при Уральской торгово-промышленной палате начнется в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Программа практико-ориентированного обучения при Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) стартует в Екатеринбурге осенью 2021 года. По ней начнут готовить востребованных в регионе IT-специалистов, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский.

"В конце концов Максим [Грохульский, директор компании 741Студиос.ру] пришел к выводу, что нужно самому создать колледж для себя и своих коллег, то есть IT-компаний из сферы МСП. <…> Мы, конечно, готовы включиться и курировать этот проект, потому что тема важная", - сказал Мазуровский.

В пресс-службе УТПП ТАСС пояснили, что обучениеначнется осенью 2021 года.

Он отметил, что специалисты, которых готовят образовательные учреждения, не совсем соответствуют требованиям работодателей и бизнеса. Мазуровский также добавил, что палата готова вовлекать в проект и другие компании. Как отметил директор компании 741Студиос.ру Максим Грохульский, IT-компании испытывают кадровый голод. В 741Студиос.ру сейчас открыто до 50 вакансий. Подготовка специалистов по программе будет проводиться по методике Международной Академии IThub, которая заключается в интенсивной программе обучения и практикоориентированности, студентам предоставят возможность оперативно применять свои навыки, оказывая IT-услуги заказчикам в студенческих бизнес-инкубаторах.

"Мы планируем набор по трем специализациям: это бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик и системный администратор. На текущий момент план наш на первый курс - 25 человек, но есть резерв - до 50 человек расширить", - сказал Грохульский, отметив, что программа рассчитана на выпускников 9 и 11 классов.

Уральская торгово-промышленная палата - это ведущее бизнес-объединение региона. Членами Уральской ТПП являются более 700 организаций Екатеринбурга и Свердловской области.