Число отдыхающих в детских лагерях Челябинской области вырастет в 2021 году почти в 4 раза

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Детская оздоровительная кампания стартовала в Челябинской области, в этом году 200 тыс. детей отдохнут в лагерях, что практически в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки региона.

"На данный момент в областной реестр организаций отдыха и оздоровления вошли 776 лагерей, в том числе 66 загородных лагерей и 7 палаточных. Всеми видами отдыха планируется охватить 200 тыс. юных южноуральцев. Для сравнения: прошлым летом кампания стартовала 6 июля, был открыт 471 лагерь, в том числе 39 загородных. Отдохнули и поправили здоровье более 58 тыс. детей", - сказала собеседница агентства.

В Министерстве добавили, что от общего числа почти 50 тыс. детей смогут отдохнуть в загородных лагерях. "Это с учетом 75-процентной наполняемости от проектной мощности загородных лагерей по санитарным нормам и правилам. Выплата кешбэка предусмотрена на все летние смены, если лагерь, в котором отдыхает ребенок, участвует в программе", - отметили в министерстве.

Собеседница агентства добавила, что на данный момент в Челябинской области в программу по выплате кешбэка вошли и уже продали путевки на первую смену 28 организаций отдыха и оздоровления детей.