Первый летний снег выпал на Ямале

ТАСС, 2 июня. Первый летний снег выпал в среду в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Осадки были зафиксированы в районе Салехарда и Нового Уренгоя, сообщил ТАСС руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

"Снег действительно наблюдался сегодня на Ямале. Чуть сильнее снегопад был в Новом Уренгое, чуть меньше - в районе Салехарда", - сказал он.

Кошкин отметил, что снег в начале лета - стандартное явление для северного региона. По его данным, в ближайшее время в Приуральском и Шурышкарском районах, а также в районе города Салехарда сохранится достаточно прохладная погода с сильным ветром. "Осадки возможны, особенно утром при сниженной температуре, поэтому могут еще появиться у нас снежинки", - добавил он.

При этом, по словам Кошкина, в районе Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Ноябрьска и ближайшие дни должна установиться более теплая погода.

Большая часть ЯНАО расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.