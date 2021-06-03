Работы народного художника России Травникова о путешествиях представят в Кургане 3 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Работы народного художника России Германа Травникова о путешествиях в горы Урала и Египта будут представлены 3 июня на выставке "Молчание гор" в областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова в Кургане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

Работы Травникова находятся в Государственной Третьяковской галерее, в ряде российских и зарубежных музеев. В 1982 году ему было присвоено звание "Заслуженный художник России".

"3 [июня] пройдет презентация выставки <…> "Молчание гор" - это выставка нашего народного художника Германа Алексеевича Травникова. <…> Он очень любит путешествовать, и в любую поездку берет кисти и краски, и эти впечатления остаются потом на холсте. <…> [На выставке] будут горные пейзажи Урала и Египта", - рассказали в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что всего на выставке будет представлено порядка 20 работ. Травников встретится с гостями вернисажа лично. "[Также] будут искусствоведы, <…> Друзья его, коллеги по цеху", - добавила она.

Выставку может посетить любой читатель библиотеки, сообщили в пресс-службе.

Герман Травников родился в 1937 году в курганском селе Мехонское, в 1963 году окончил Свердловское художественное училище. Награжден медалями "За трудовую доблесть", "850-летие Москвы", орденом "За заслуги перед польской культурой".