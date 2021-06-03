В Свердловскую область поступила первая партия вакцины центра Чумакова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Свердловская область получила первую партию вакцины от коронавируса "Ковивак" центра Чумакова. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

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Ранее оперативный штаб сообщал о поступлении в регион вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона".

"По больницам региона распространяется 18 900 доз вакцины "Спутник V", разработанной научно-исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи. Также доставлена вакцина "Эпиваккорона", разработанная новосибирским научным центром "Вектор", которая позволит привить 12 600 человек, и 3 120 доз вакцины "Ковивак" центра Чумакова", - говорится в сообщении.

На 3 июня в больницах, подведомственных региональному Минздраву, 477 421 человек привит первым компонентом, 397 936 завершили вакцинацию.