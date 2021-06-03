Порядка 25% беременных в ЯНАО пройдут неинвазивное пренатальное тестирование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Каждая четвертая беременная женщина, проживающая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сможет получить доступ к неинвазивному пренатальному тестированию в этом году. Такие планы озвучил глава региона Дмитрий Артюхов, выступая на панельной сессии "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

"В прошлом году мы пошли на эксперимент и начали в группе риска [беременных женщин] неинвазивное пренатальное тестирование. Показатели хорошие. Мы думаем, что в этом году каждая четвертая будущая мама получит доступ к пренатальному скринингу. Мы видим большие преимущества от таких подходов", - сказал Артюхов.

Губернатор отметил, что с вводом неинвазивного пренатального тестирования в регионе кратно снизилось количество инвазивного вмешательства. "Мы знаем, что уровень стресса на фоне такой процедуры огромен. Неинвазивное пренатальное тестирование причиняет меньше стресса женщине", - добавил он.

Неинвазивный пренатальный тест помогает выявить наследственные генетические заболевания (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие) у плода. Ранее женщины с высоким риском наличия хромосомной аномалии плода могли подтвердить или опровергнуть такие диагнозы только после проведения инвазивной пренатальной диагностики, а это вмешательство, во время которого есть риск прерывания беременности. Неинвазивный пренатальный тест не заменяет полностью инвазивную диагностику, но значительно сокращает потребность в такой процедуре.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.