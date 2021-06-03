На Урале разрабатываются четырнадцать проектов по программе КРТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) разрабатывают 14 проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы планируем, что до Нового года три проекта уже по новым правилам будут физически запущены. Это Тюменская область, Свердловская область, Курганская область. Что касается остальных субъектов РФ, входящих в УрФО, сегодня в работе уже 14 таких проектов", - сказал он.

Якушев отметил, что КРТ - это очень важный механизм государственно-частного партнерства, возможность привлечь в развитие таких территорий дополнительные средства застройщиков, а значит инвесторов, а также ускорить программу по уменьшению аварийного жилищного фонда и ветхого жилищного фонда на территории субъектов.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.