Поддержка АПК на Урале в 2021 году составит не менее 6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Поддержка агропромышленного комплекса в Уральском федеральном округе (УрФО) ежегодно составляет около 6 млрд рублей, в 2021 году уменьшать ее не планируется. Об этом сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Что касается поддержки АПК - это порядка 6 млрд рублей ежегодно, при этом большая часть, 3-4 млрд рублей - федеральный трансфер, оставшиеся два с лишним миллиарда рублей - это денежные средства, которые идут из региональных бюджетов. Поддержку снижать никто не собирается", - сказал Якушев.

Он добавил, что ситуация с АПК в прошлом году осложнялась не только пандемией, но и засухой на Южном Урале, в частности Челябинской области. "К сожалению в этом году стоит достаточно сухая погода, и если в ближайшие десять дней не пойдут дожди, то ситуация также будет напряженной, но теперь уже не только в Челябинской области, но и в других субъектах УрФО", - уточнил полпред, добавив, что посевная в округе подходит к концу.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.