Полпред считает возможной кооперацию двух НОЦ на Урале на следующем этапе их развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кооперация двух научно-образовательных центров (НОЦ), которые созданы на территории Уральского федерального округа (УрФО), возможна на следующем этапе их развития. На данный момент важно развитие каждого из НОЦ по выбранным направлениям, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня еще только закладываются основы работы и одного, и второго НОЦ, поэтому очень важно, чтобы они развились по своим направлениям, чтобы выполнили все показатели, <…> и очень важно, чтобы эти проекты состоялись каждый сам по себе. Когда они состоятся, тогда будет следующий этап, когда можно будет говорить об интеграции. На данный момент самое главное, что те направления, которые они выбрали для себя, они реализовали", - сказал Якушев.

Он отметил, что говорить о создании в округе третьего НОЦ пока рано, в этом нет необходимости.

Западно-Сибирский НОЦ был открыт в 2019 году одним из первых в стране, центр функционирует на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Уральский НОЦ действует на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.