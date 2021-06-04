В выходные на Урале потеплеет до плюс 27-30 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Резкие перепады температур сменятся потеплением в регионах Уральского федерального округа, 5 и 6 июня в нескольких субъектах воздух прогреется до плюс 27-30 градусов, сообщают в пятницу синоптики в регионах.

"В Свердловской области 5 и 6 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в субботу будет 22-27 градусов выше нуля, в воскресенье - плюс 25-30 градусов", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра, синоптики предупреждают, что к началу следующей недели погода изменится - в понедельник пройдет кратковременный дождь, возможна гроза и сильный, местами порывистый ветер.

Похожая погода ожидается в Курганской области, где 5-7 июня будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем с плюс 20-25 градусов в субботу повысится до плюс 30 в понедельник. В Челябинской области в выходные также будет преимущественно без осадков, температура воздуха в субботу составит 18-23 градуса тепла, в воскресенье повысится до плюс 22-27 градусов, сообщают синоптики. В ближайшие дни ветер в южных регионах Урала будет слабый.

В Тюменской области потеплеет, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр. В субботу ночью ожидаются заморозки, днем температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, преимущественно без осадков. В воскресенье днем температура повысится до плюс 25-30 градусов, возможен кратковременный дождь. Синоптики предупреждают, что в выходные в Тюменской области ожидается ветреная погода с порывами до 17 м/с, местами по югу региона до 8 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные ожидается от 22 до 27 градусов тепла днем, кратковременный дождь, ветер до 17 м/с. На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе в субботу будет плюс 10-15 градусов и ветреная погода с порывами 17-22 м/с, пройдет небольшой дождь. В воскресенье на Ямале ожидается плюс 3-8 градусов, осадки в виде дождя и снега, ветер местами поднимется до 18 м/с.